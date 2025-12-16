На початку місяця варто зосередитись на товарах, які абсолютно не бояться тривалого зберігання

Новорічні свята часто стають справжнім випробуванням: покупки в останню хвилину, довгі черги та поспіх у приготуванні страв можуть зіпсувати весь святковий настрій. ТСН розповідає, як уникнути стресу та заощадити гроші під час покупок продуктів.

Перша хвиля закупів

На початку місяця варто зосередитись на товарах, які абсолютно не бояться тривалого зберігання. Це ідеальний час для закупівлі напоїв, які потім потрібно розмістити у темному прохолодному місці.

Також в цей період слід купити усі консерви, які стануть основою для салатів: горошок, кукурудзу, оливки, консервовані ананаси та рибні консерви. Можна купити бакалію: борошно, цукор, олію, оцет та спеції.

Навіть деякі сири можна придбати заздалегідь, особливо твердих та напівтвердих сортів (пармезан, чедер, гауда). Їх необхідно обгорнути пергаментним папером та зберігати у холодильнику у відсіку для овочів.

Друга хвиля закупів

В цей час можна купувати м’ясо та рибу, але пам’ятайте, що якщо ці продукти свіжі, їх не можна довго зберігати у звичайному холодильнику. Тому, якщо ви хочете купити ці продукти завчасно, їх слід негайно розділити на порції та відправити до морозильної камери для заморозки. І 29–30 грудня їх можна буде розморозити, замаринувати та розпочати приготування.

Цей період чудово підходить для створення заморожених напівфабрикатів – вареників чи котлет. Також це слушний момент для закупівлі готових заморожених морепродуктів.

Крім цього, на цьому етапі варто масово закупити овочі, які не бояться тривалого зберігання: картопля, морква, буряк, цибуля та часник.

Третя хвиля закупів

На останній тиждень слід залишити лише кілька категорій товарів, щоб гарантувати їхню свіжість та якість. В цей період варто купувати свіжу зелень, делікатні свіжі овочі та фрукти, ковбаси, свіжий хліб та випічку, соуси, молоко та вершки.