Гарбуз може захворіти грибковими хворобами чорною пліснявою, борошнистою росою, гнилями, аскохітозом та антракнозом

Коли гарбузи починають достигати, найчастішою проблемою, з якою стикаються садівники є шкідники та хвороби. Як захистити овоч від паразитів, пише «Флористкіс».

Хвороби гарбуза

Гарбуз може захворіти грибковими хворобами чорною пліснявою, борошнистою росою, гнилями, аскохітозом та антракнозом.

Чорна цвіль проявляється жовто-бурими плямами між жилками листя, які з плином хвороби вкриваються темним нальотом зі спорами гриба. Після того, як плями засихають, на їхньому місці утворюються діри. Молоді гарбузи зморщуються і перестають розвиватися.

При аскохітозі на листках, стеблах і у вузлах пагонів спочатку утворюються великі жовто-бурі плями, потім світлі плями з хлоротичними пругами, вкриті чорними пікнідами, що містять тіло хвороботворного гриба. Гарбуз сохне і гине.

Борошниста роса – справжнє лихо садів і городів, її симптоми виглядають як густий білястий наліт, схожий на просипане борошно, який містить спори гриба. Уражене борошнистою росою листя сохне, плоди деформуються і перестають розвиватися. Найактивніша ця хвороба в умовах різкого коливання вологості повітря і температури.

Антракноз проявляється великими водянистими жовтуватими плямами на листках. У вологу погоду жилки листя вкриває рожевий наліт. Поступово рожеві плями поширюються по листю, черешках, стеблах і плодах, до осені вражені місця чорніють. Найбільш небезпечний антракноз при високій вологості.

Біла гниль розвивається на всіх частинах рослини, вражаючи кореневої системи, всихання плодоносних стебел і зниження врожаю. Гарбуз жовтіє, буріє, вкривається пластівчастим нальотом цвілі. На стеблах може з'явитися слиз.

Сіра гниль проявляється бурими розпливчастими плямами, що швидко зливаються одна з одною і вражають усю рослину.

Мокра бактеріальна гниль може з'явитися як результат пошкодження слимаками або подурами зав'язей і молодих плодів у занадто густих посадках.

Шкідники

З комах гарбуз вражає баштанна попелиця (тля), подури, або білі стрибохвістки, дротяники і слимаки.

Слимаки об'їдають листя рослин, залишаючи іноді тільки сітку з жилок. Особливо багато їх буває в дощові сезони. Крім того, вони здатні жити і шкодити рослинам по кілька років.

Баштанна попелиця пошкоджує пагони, квітки, зав'язі і нижню сторону листя, від чого вони скручуються і зморщуються.

Подури – найдрібніші білі комахи з циліндричним тілом завдовжки до 2 мм, що харчуються насінням і підземними частинами рослин. Найбільшої шкоди подури завдають рослинам у холодну вологу погоду.

Дротяники – личинки жуків-лускунів, котрі підгризають кореневу шийку молодих сіянців, що призводить до загибелі рослин. Найбільше дротяники люблять накопичуватися у вологих низинах.

Обробка гарбуза

Боротьба із хворобами гарбуза ведеться за фактом і профілактично, що безсумнівно краще, оскільки хворобі набагато легше запобігти, ніж вилікувати.

Щоб убезпечити гарбузовий баштан від грибкових хвороб, слід дотримуватися сівозміни, виконувати агротехнічні вимоги, відповідально ставитися до кожного виду робіт, і особливо до передпосівної обробки насіння. При перших ознаках захворювання обприскувати рослини і ділянку одновідсотковою бордоською рідиною або іншим фунгіцидом. І постарайтеся зробити обов'язковою весняну та осінню обробку баштану «Фітоспоріном» – це допоможе вам уникнути багатьох неприємних несподіванок.

Слимаків доведеться збирати руками або влаштовувати їм пивні пастки: розставити по ділянці миски з пивом і час від часу збирати молюсків, що прийшли на його запах.

Дротяників теж ловлять на приманку, викопавши по ділянці в різних місцях ями завглибшки 50 см, помістивши туди порізані на шматки коренеплоди – моркву або буряк – і накривши ями дошками, дерев'яними щитами або руберойдом. Через час пастки перевіряють і знищують присутніх там дротяників.

З подурами борються припудрюванням ґрунту навколо рослин деревною золою.

Тлю знищують «Фосфамідом», «Карбофосом» або розчином 300 г мила в 10 л води.