Після завершення городнього сезону не варто залишати грядки порожніми до весни. Осінній посів сидератів допомагає підтримати родючість землі, покращити її структуру та стримати ріст бур’янів. Такі рослини швидко набирають зелену масу, а після перегнивання стають додатковим джерелом органічних речовин. УНІАН пише, які сидерати варто обрати у вересні та після яких культур їх краще висівати.

Які сидерати можна посіяти восени

Вибір сидерату залежить від того, які культури росли на грядці та яку проблему потрібно вирішити. Одні рослини швидко формують зелену масу, інші розпушують ґрунт або збагачують його поживними речовинами.

Біла гірчиця швидко сходить і за короткий час утворює густий зелений покрив. Її можна висівати після картоплі, помідорів, огірків та багатьох інших овочів. Водночас гірчиця належить до родини капустяних, тому її не варто використовувати перед вирощуванням капусти, редиски, редьки, ріпи та інших представників цієї групи;

Фацелія вважається одним із найуніверсальніших сидератів. Вона добре підходить для ділянок, які звільнилися після картоплі, помідорів, огірків, кабачків та інших овочів. Рослина досить швидко розвивається, тому її зручно використовувати навіть на грядках, з яких урожай прибрали наприкінці літа;

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Олійна редька має потужну кореневу систему, тому її часто обирають для ділянок із важким або ущільненим ґрунтом. Вона підходить після багатьох овочевих культур, зокрема картоплі та помідорів. Однак, як і гірчиця, належить до родини капустяних, тому перед капустою та іншими хрестоцвітими культурами її краще не висівати;

Овес добре підходить для осіннього посіву після овочів. Його можна використовувати на важчих ґрунтах, а також поєднувати з викою. Така суміш допомагає отримати значну кількість рослинної маси;

Жито вирізняється стійкістю до холоду, тому стане в пригоді, якщо грядка звільнилася лише у вересні. Його можна сіяти після картоплі, помідорів та інших овочевих культур. За сприятливих умов жито продовжує розвиватися навесні;

Вика належить до бобових рослин і сприяє накопиченню азоту в ґрунті. Її часто висівають разом із вівсом або житом. Водночас після гороху, квасолі та інших бобових культур від вирощування вики краще відмовитися, дотримуючись правил сівозміни.

Коли сіяти сидерати у вересні

Висівати сидерати бажано невдовзі після того, як грядка звільнилася. Рослинам потрібно достатньо часу, щоб прорости, укоренитися та сформувати зелену масу до настання тривалих холодів.

Гірчицю та фацелію краще висівати якомога раніше. На початку осені вони ще мають час для активного росту;

Олійну редьку також не варто відкладати до кінця осені. Ранній посів дає їй більше часу для формування потужної кореневої системи;

Овес бажано висіяти на початку осені, особливо якщо ділянка звільнилася після ранніх овочів;

Вику разом із вівсом зазвичай висівають на початку вересня. Водночас конкретні строки залежать від регіону та погодних умов;

Жито можна залишити для пізнішого посіву, оскільки воно добре переносить прохолодну погоду та здатне продовжувати ріст навесні.

Як правильно посіяти сидерати восени

Після збору врожаю приберіть із грядки бур’яни та рослинні рештки. Потім злегка розпушіть верхній шар ґрунту, щоб насінню було легше прорости.

Розподіліть насіння по ділянці якомога рівномірніше. Після цього неглибоко загорніть його в землю граблями. Дрібне насіння, зокрема гірчиці та фацелії, не потрібно закладати надто глибоко.

Після посіву стежте за вологістю ґрунту. Якщо осінь суха, насінню для проростання може знадобитися додаткове зволоження.

Що робити із сидератами перед зимою

Сидерати бажано прибрати з грядки до того, як вони почнуть активно цвісти та утворювати насіння. Їх можна скосити, а зелену масу використати для закладання у верхній шар ґрунту.

Не обов’язково суворо прив’язуватися до певної календарної дати. Якщо осінь тепла, рослини можуть довше нарощувати зелену масу, а за раннього похолодання пізній посів матиме менше часу для розвитку.

Тому головне правило просте: щойно грядка звільнилася, не затягуйте з посівом. Чим раніше сидерати сформують зелений покрив, тим більше користі вони зможуть принести ґрунту до настання зими.