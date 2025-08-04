СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник на UIC 2025

31 липня у КВЦ «Парковий» у столиці відбулась головна інвестиційна подія року в Україні – UKRAINE INVESTMENT CONGRESS. UIC 2025 став ключовим майданчиком для обговорення інвестиційних можливостей, стратегії розвитку ринку нерухомості та промисловості в умовах викликів сьогодення.

Чим запам’ятається UIC 2025

Головна девелоперська дискусія країни зібрала 4875 представників бізнесу, влади, інвесторів, архітекторів, девелоперів і компаній, що формують майбутнє держави.

«Стан будівельного ринку країни безумовно впливає на її загальний економічний розвиток. І я впевнений, що всі учасники ринку, бізнес разом з органами державної влади, експертами та міжнародними інвесторами повинні об’єднатися, щоб знайти ефективні рішення та створити нові можливості для розвитку, знайти нові стратегії залучення інвестицій, необхідні нашому ринку житла», — зазначив спікер заходу, СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник.

СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник

Стратегічний діалог про ринок девелопменту та нові інвестиційні горизонти пройшов у форматі 20 панельних дискусій

Зокрема, експерти говорили про фінансування нової інфраструктури, ринок землі, урбанізацію, житло та інноваційні моделі розвитку – ключові виклики і можливості для девелоперів в умовах великої відбудови, прогнози розвитку українського інвестиційного ринку на період 2025 – 2029 років тощо.

Під час участі у панельній дискусії про інвестиції в девелопмент СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник зазначив: «Очевидно, що житла економ-класу буде потрібно найбільше після завершення війни. Тому зростання цін на цю нерухомість буде дуже високе».

Але водночас, на його думку, у сучасних житлових кварталах великого попиту набуває саме комерційна нерухомість, тому що «люди все менше і менше хочуть виходити за межі власного життєвого простору».

«Такі речі, як наявність аварійного живлення та бомбосховищ – це вже must у нових об'єктах. Але, якщо порівнювати те, що було важливо у будівництві десть років назад і сьогодні, то це абсолютно різні речі. Для прикладу, раніше важливим критерієм було, щоб об'єкт зводився недалеко від метро. Сьогодні ж важлива якість сервісу, який людина може отримати в межах 10-хвилинної доступності від дому: супермаркети, школи, садочки, кафе тощо», – зазначив СЕО РІЕЛ.

У Києві пройшла головна інвестиційна подія року в Україні UIC 2025

Серед топ-3 ключових сервісів, необхідних мешканцям великих житлових просторів у сучасних містах, Ростислав Мельник виділив: «Перш за все, це всі сервіси, пов'язані із їжею, навіть з можливістю отримати сніданок на дім, якщо буде такий запит. По-друге, це можливість працювати, не виходячи за межі власного комплексу, тобто онлайн чи мати простір для того, аби проводити зустрічі, конференції, наради тощо. І третє – наявність дійсно якісної спортивної інфраструктури в межах власного дому».

Riel Family Style як сучасний підхід для ЖК

Також спікером від девелопера РІЕЛ у панельній дискусії про інвестиції та геополітику виступила менеджерка відділу продажу Інна Фоменко, яка презентувала учасникам та гостям заходу нові підходи до девелопменту на прикладі проєктів компанії. Зокрема, вона приділила увагу принципам щасливого міського планування, які девелопер реалізує у новому підході до комфорт класу – Riel Family Style, що забезпечує розвинену інфраструктуру, приємне сусідство та якісний простір для роботи та відпочинку, враховуючи потреби сучасної сім’ї.

«Ми стандартизуємо важливі складові комфортного життя – від зон відпочинку до інфраструктури для дітей і батьків. Одна з таких складових – доступ до води: річки, озера або навіть декоративного фонтану у дворі. Це лише один із багатьох елементів комплексного підходу, який стане обов’язковим для нових проєктів у цьому форматі», – пояснила менеджерка під час виступу.

Інна Фоменко, менеджерка відділу продажу РІЕЛ

Першими прикладами реалізації концепції Riel Family Style стануть ЖК Brother і Sister на Лівому березі Києва, а також Father у Львові. Усі вони створюються як простори для сімей: із озелененням, спільними зонами дозвілля, дитячою інфраструктурою та технологічними рішеннями.

ЖК Father стане прикладом втілення концепції Riel Family Style

Як зазначила під час виступу Інна Фоменко, девелопер розвиває інші флагманські проєкти. Зокрема, вона розповіла про:

Big Ben – житловий комплекс галерейного типу, натхненний скандинавською архітектурою,

– житловий комплекс галерейного типу, натхненний скандинавською архітектурою, Hyde Park – клубний дім преміум-класу з першим у Львові 25-метровим басейном,

– клубний дім преміум-класу з першим у Львові 25-метровим басейном, Harry – сучасний комплекс, що поєднує реновацію історичних фасадів із новим архітектурним баченням.

Також РІЕЛ організував власний стенд, – зону на заході, де були представлені всі шість нових проєктів, які девелопер реалізує у Києві та Львові.

РІЕЛ організував власний стенд на UIC 2025

Бажаючі познайомитися із проєктами девелопера, які не встигли відвідати захід, можуть зробити це, відвідавши відділи продажу компанії: у Львові за адресами вул. Богдана Хмельницького, 116 та вул. Стрийська (Персенківка, 2), а також в Києві – Дніпровська набережна, 17К.