У холодну пору року чай може допомогти вам не лише зігрітися, а й позбавити млявості, розслабити та забрати втому. Крім цього, процес чайної церемонії є надзвичайно красивим та вишуканим. Проте не засмучуйтесь, якщо у вас немає необхідного чайного посуду – заварити напій можна й у звичайному чайничку або ж френч-пресі. Такий чай можна купити у спеціалізованих магазинах або ж знайти в інтернеті. ZAXID.NET пропонує скуштувати п'ять чаїв, які створять атмосферу осіннього затишку.

«Червона слива зі струмка дев'яти поворотів»

Назва червоного чаю Цзю Цюй Хун Мей перекладається з китайської як «червона слива зі струмка дев'яти поворотів». Чай, який виготовляють у провінції Чжецзян, має п'янкий аромат меду та квітів сливи. Смак має вершково-карамельні та фруктово-ягідні ноти. Цзю Цюй Хун Мей найкраще пити у першій половині дня, оскільки він тонізує і може вплинути на ваш сон.

Прогрійте посуд, в якому заварюватимете чай. Воду для цього червоного чаю потрібно закип'ятити. Якщо для заварювання чаю використовуєте проливи, то для приготування візьміть 5-6 г на 100 мл посуду. Коли плануєте настоювати Цзю Цюй Хун Мей, то розраховуйте 3-4 г чаю на приблизно 300 г посуду.

Цзю Цюй Хун Мей. Фото ZAXID.NET

«Золоті довгі брови»

Китайський червоний чай Цзінь Цзюнь Мей або ж «Золоті довгі брови» має димно-горіховий аромат із фруктовими акцентами: під час споживання можна відчути нотки чорносливу, а післясмак буде горіховим. Цзінь Цзюнь Мей здатен знімати нервову напругу та зайву збудженість, тому його можна споживати впродовж всього дня.

Для приготування прогрійте посуд й покладіть туди чай. Не заливайте відразу водою, почекайте 10 секунд і вдихніть аромат чаю. Воду потрібно нагріти до 85°С, щоб смак був тонким та м'яким. Якщо використати окріп, то напій може бути гіркуватим. Візьміть 4-5 г чаю на 100-120 мл посуду. Щоб заварити чай настоюванням розраховуйте 5 г на 1 л води.

Цзінь Цзюнь Мей. Фото ZAXID.NET

«Золоті шовкові нитки»

Червоний чай Цзинь Си Дянь Хун або ж «Золоті шовкові нитки» має яскравий медовий аромат. Під час споживання відчуваються солодкавість та квіткові ноти. Цей чай спочатку розслабляє та знімає втому, але згодом ви можете відчути бадьорість. Тому Цзинь Си Дянь Хун найкраще пити у першій половині дня.

Для цього чаю найкраще використати воду температурою 80°C. Під час заварювання проливами на 7 г чаю використовуйте приблизно 150 мл води й настоюйте по 5 секунд. Для заварювання настоюванням беріть 5 г на 1 л води.

Цзинь Си Дянь Хун. Фото ZAXID.NET

«Червона півонія»

Темний улун Хун Му Дань або ж «Червона півонія» має насичений димний аромат. У його смаку відчуваються нотки кориці та фруктів. Якщо заварювати напій проливами, то ви помітите, як смак втрачає копченість і стає солодшим. Чай здатен розслабляти, тому його найкраще споживати ввечері.

Для заварювання проливами найкраще підійде глиняний посуд при температурі не менше 90°C. Якщо заварювати настоюванням, то використовуйте 5 г чаю на 1 л води.

Хун Му Дань. Фото ZAXID.NET

«Вино з деревного листя»

Китайський чай шу пуер бадьорить не гірше кави. Час з цієї категорії має важкий і насичений смак. Радимо звернути увагу на Му Е Чунь або ж «Вино з деревного листя», який має аромат горіхів і родзинок. Під час споживання можна відчути шоколадні нотки. Му Е Чунь має дрібне листя й швидко та міцно заварюється.

Пуери тонізують та бадьорять. Фото ZAXID.NET

Щоб заварити проливами слід взяти 10-12 г і по кілька секунд настоювати у посуді, який має до 200 мл. Перше заварювання може бути швидшим – воду потрібно одразу злити, щоб очистити листя. Для заварювання настоюванням використовуйте 10 г чаю із розрахунком на 1 л води.

Додамо, що пуер є особливим видом чаю, який виготовляють методом «постферментації». Тобто він достигає вже після обробки. Такий процес може тривати більше ніж десять років.

Посуд, який можна використати для чайних церемоній. Фото ZAXID.NET

Кілька чайних порад та заборон

На смак чаїв дуже впливає якість води, тому не варто використовувати воду з-під крана. Для заварювання китайських чаїв можна використовувати очищену воду в пляшках, яка не має сторонніх запахів. Найкраще вибирати ту, де найменше мінеральних речовин: така вода є м'якшою і допоможе чаю краще розкрити смак і аромат.

Не варто пити занадто міцний чай, оскільки він негативно впливатиме на нервову та серцево-судинну системи. Ваше самопочуття може погіршитись, якщо ви споживатимете чай перед їжею: напій натщесерце погіршить засвоєння мікроелементів з їжі, особливо кальцію та цинку.

Не варто пити чай після алкоголю. Є хибна думка, що це допоможе протверезіти.

За певних умов чай може бути шкідливим. Йдеться про людей, які мають проблеми з нирками. У такому випадку напій слід вживати обережно, в обмежених кількостях.

За матеріалами Tea4me, Laoatea та книги «Чайний канон»