У вівторок, 28 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Урочисто відкрили. У Львові запрацював культурний хаб ЮНЕСКО. Оновлення електротранспорту. До Львова прибули перші два трамваї зі швейцарського Базеля. «Яблука» і ведмедики. У Шегинях зупинили партію нелегальних брендових товарів на понад мільйон гривень. Яким буде останній місяць зими. Синоптики розповіли про погоду у лютому.

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