Синоптики розповіли, якою буде погода у Львові у лютому
Новини Львова від ZAXID.NET за 28 січня
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У вівторок, 28 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Урочисто відкрили. У Львові запрацював культурний хаб ЮНЕСКО.
- Оновлення електротранспорту. До Львова прибули перші два трамваї зі швейцарського Базеля.
- «Яблука» і ведмедики. У Шегинях зупинили партію нелегальних брендових товарів на понад мільйон гривень.
- Яким буде останній місяць зими. Синоптики розповіли про погоду у лютому.
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