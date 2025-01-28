Володимир Сергієнко назвався політологом і підтримував напад Росії на Україну в шоу пропагандиста Володимира Соловйова

Міністерство юстиції ініціювало процес стягнення в дохід держави львівської квартири і частки бізнесу 53-річного проросійського політолога і письменника Володимира Сергієнка. Про це ідеться на Facebook-сторінці міністерства.

Позов проти Володимира Сергієнка до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції поданий 27 січня 2025 року. Він мотивований пунктом 1.1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

Ідеться про блокування активів – конфіскацію в дохід держави половини квартири ну Львові, що належить Володимиру Сергієнку, а також – його частки (50%) в ТОВ «Хелс Каре Україна». За даними сервісу YouControl, Володимиру Сергієнку належить квартира на вул. Медової Печери, 11 у Львові, за тією ж адресою зареєстрована фірма «Хелс Каре Україна».

Квартира Володимира Сергієнка розташована на вул. Медової Печери, 11. Фото Google Maps

Додамо, що друга половина ТОВ «Хелс Каре Україна» належить львів’янину Валерію Грищуку. Фірма зареєстрована у 2017 році і займається торгівлею парфумерією і косметикою. Валерій Грищук також є головою ГО «Український інститут процесуальної терапії і консультування». В мережі немає інформації про такий інститут та про його роботу. Водночас є згадки про Московський інститут процесуальної терапії та консультування.

Хто такий Володимир Сергієнко

Володимир Сергієнко народився у Львові, проте виїхав з України у 1990-х роках і жив в Німеччині. Він внесений до реєстру державних зрадників, розробленого НАЗК і ГО «Рух Чесно». У 2014 році Володимир Сергієнко підтримував анексію Криму Росією, а з 2016 року назвався політологом і в цій ролі постійно виступав на російських пропагандистських каналах, зокрема у шоу пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

«У 2019 році в ефірі програми Соловйова, назвав мешканців Львова "рагулями" та "бидлом" і звинуватив в утисканні російської мови та культури, закликав "похоронити" Львів та розпалював ненависть між заходом та сходом України, підсилював фейк про "радикальних западенців". Виступав за Мінські договори та проведення переговорів з терористами з так званих "днр" та "лнр"», – ідеться на сайті громадського руху «Чесно».

У 2023 році РНБО ввела санкції проти Володимира Сергієнка через підтримку ним збройної агресії Росії проти України.

Володимир Сергієнко до лютого 2024 року був помічником депутата Бундестагу від праворадикальної партії AfD Ойгена Шмідта. Німецькі журналісти провели розслідування про зв’язки партії та Сергієнка з ФСБ Росії, а Федеральне відомство з охорони конституції заявило, що підозрює його в діях «від імені російських органів державної влади на шкоду ФРН». Пізніше Володимира Сергієнка позбавили німецького громадянства, що він отримав у 2022 році.