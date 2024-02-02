Володимир Сергієнко, який з 1991 року живе у ФРН, є агентом, завербованим П'ятою службою ФСБ

Російський політтехнолог українського походження, 53-річний уродженець Львова та помічник депутата Бундестагу від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Володимир Сергієнко пов’язаний з російськими спецслужбами. За їх дорученням він намагається перешкодити наданню допомоги для України, йдеться у спільному розслідуванні The Insider та німецького Der Spiegel, опубліковане напередодні, 1 лютого.

Як з’ясували журналісти, громадянин Німеччини Володимир Сергієнко, який з 1991 року живе у ФРН, є агентом, завербованим П'ятою службою ФСБ. Влітку минулого року журналісти опублікували розслідування про контакти Сергієнка, який є помічником депутата Бундестагу від правої популістської партії «Альтернатива для Німеччини» Ойгена Шмідта, з кимось у Москві. Під час цих переговорів обговорювалися можливості припинення або уповільнення постачання німецьких танків Україні.

Контактною особою Сергієнка був полковник ФСБ Ілля Вечтомов, який формально займається зв’язками спецслужби із зарубіжними партнерами, у тому числі з розвідками західних країн. Однак, на практиці виконує функції зовнішньої розвідки.

Окрім того, що Сергієнко є помічником Ойгена Шмідта, він працює чи працював з багатьма іншими парламентаріями Бундестагу, які так чи інакше виступали проти допомоги Україні. Завдяки діям «політтехнолога» парламентська фракція партії «Альтернатива для Німеччини» подала позов до Федерального конституційного суду про зупинення постачання зброї Україні, яке, мовляв, здійснюється без схвалення Бундестагу. Виступи депутатів партії щодо цього питання готувалися Сергієнком, а їх текст він узгоджував з куратором із ФСБ. Зокрема, мова йде про виступ члена Парламентської асамблеї Ради Європи Харальда Вайєля на сесії ПАРЄ, де він заявив, що українська влада переслідує парафіян УПЦ МП.

Сергієнко регулярно їздив до Москви, брав участь у ток-шоу російського телебачення. У квітні 2023 року німецькі митники виявили у нього після повернення з Росії 9 тис. євро та російський паспорт. Тепер управління внутрішніх справ Сенату землі Берлін намагається позбавити Сергієнка громадянства ФРН, яке він отримав у листопаді 2022 року, оскільки вважає, що той порушив процедурні правила та пред’явив лише український паспорт і приховав російський.

Зв’язок із російською розвідкою сам Сергієнко заперечує. Однак адміністрація Бундестагу вже почала внутрішню перевірку щодо помічника. Його посвідчення співробітника було тимчасово заблоковано. Йому заборонено вільно пересуватися по будівлі парламенту.

Додамо, що згідно з відкритими даними, 53-річний Сергієнко є уродженцем Львова, де проживав до 1991 року.