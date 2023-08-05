Володимир Сергієнко – уродженець Львова, живе в Німеччині й має німецьке та російське громадянство

Росія використовувала пропагандиста Володимира Сергієнка, який є уродженцем Львова і рік тому отримав німецьке громадянство, для впливу на німецьку ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» й намагалася з її допомогою завадити постачанню зброї Україні. Про це йдеться у спільному розслідуванні російського видання The Insider і німецького Spiegel, пише в суботу, 5 серпня, NV.

Як йдеться у розслідуванні, Сергієнко регулярно поширює фейки в ефірах кремлівських пропагандистів, які називають його «німецьким політологом». При цьому, судячи зі зламаного листування Сергієнка, він є «зв’язківцем», який передає повідомлення від своїх кремлівських кураторів депутатам «Альтернативи для Німеччини». Ця партія – п’ята за величиною в німецькому парламенті(83 із 736 місць), навесні вона вийшла на друге місце в опитуваннях громадської думки, ідеться в матеріалі.

На основі прочитаного листування пропагандиста журналісти дійшли висновку, що депутати АдГ отримували від кремлівського режиму «прямі інструкції» – зокрема, мали спробувати зупинити постачання зброї Україні. Росіяни сподівалися, що АдГ зможе зробити це за допомогою судового позову – цією темою займався Сергієнко.

«Роботу уряду буде ускладнено. Ця ситуація для нас виграшна, оскільки танки в будь-якому разі або поставлять набагато пізніше, ніж планують, або ухвалять судову заборону. Для підтримки цих дій потрібно: схвалення, медійна підтримка, фінансова підтримка. Депутат Бундестагу укладе договір на підготовку позову. Окремо використовуються депутатські запити і відповіді наукової служби Бундестагу», – заявляв Сергієнко своєму куратору «Алєксєю» в березні 2023 року.

Також, як сказано в розслідуванні, АдГ отримувала з Кремля «темники» – у квітні Сергієнко звітував про те, як депутат Бундестагувід АдГ і член ПАРЄ Гаральд Ваєль на сесії ПАРЄ «заявив, що київська влада відкрито переслідує православних українців російського патріархату». Куратор у відповідь його хвалив і запитував, чи буде заява «на польську тему». Брехню Ваєля активно підхопили кремлівські пропагандисти.

Володимир Сергієнко у Львові (Фото Романа Балука)

The Insider пише, що Сергієнка безпосередньо фінансували з Москви. Він отримував гроші як через німецьку некомерційну організацію, так і готівкою – пропагандиста затримували на кордоні після його поїздок у Росію у квітні та червні, і обидва рази при ньому виявили 9 тисяч євро готівкою(максимально дозволена сума – 10 тисяч).

«Зрозуміло, 9 тисяч євро на місяць – несерйозна сума для фінансування депутатів від АдГ, але, по-перше, як уже згадували вище, частину коштів переправляли через НКО, а по-друге, Сергієнко в цій схемі був не сам», — сказано в розслідуванні.

За даними журналістів, Сергієнко постійно контактував із «політтехнологом» Саргісом Мірзаханяном – раніше розслідувачі OCCRP встановили, що він причетний до лобіювання інтересів Кремля серед європейських політиків, зокрема німецьких.

Der Spiegel повідомляє, що Сергієнко має вільний доступ до Бундестагу і за останні роки встановив «тісні контакти з апологетами Кремля в Німеччині». Зокрема, у нього тісні зв’язки з пропутінським членом АдН у землі Саксонія Ульріхом Еме, який у 2017−2021 роках найняв його у свій виборчий округ, коли був депутатом Бундестагу.

Як зазначається в матеріалі,5 липня парламентська фракція АдН справді подала позов під приводом того, що постачання зброї не погодили з Бундестагом, хоча такої вимоги немає в німецькому законодавстві. Розгляд у справі триває в Карлсруе. В АдН заперечують дані журналістів про фінансування з Росії.

За інформацією розслідувачів, Володимир Сергієнко – уродженець Львова, який торік отримав німецьке громадянство, стверджуючи, що зазнає «переслідувань» в Україні. Німецька влада йому не повірила, але дала громадянство через те, що він багато років жив у Німеччині. У зламаному листуванні пропагандиста виявилися знімки його внутрішнього російського паспорта і закордонного паспорта країни-агресора. Своє російське громадянство від німецької влади він приховав.