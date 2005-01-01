Японія спростила візовий режим для українців

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 12:099080

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Японія спростила візовий режим для українців
фото Укрінформ
Японія спростила візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України

З 1 січня 2018 року Японія спростила візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України в цій країні. Про це раніше повідомили в прес-службі посольства Японії в Україні.

Як зазначається, буде розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловими цілями, культурних та наукових діячів. Також термін дії віз збільшили з 3 до 5 років максимум. У доповнення до наявних одноразових віз запровадили багаторазові візи (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, у тому числі туризму. У разі самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно буде надавати документи від гаранта.

У посольстві інформують, що з початком дії згаданих заходів очікується поліпшення умов для туристів, підприємців, збільшення числа громадян, які повторно відвідують Японію, подальше зміцнення міжособистісних контактів.

Нагадаємо, обговорення нових особливостей візового режиму між Японією та Україною відбулося 9 листопада в Києві в межах візиту міністра закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане до України.

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