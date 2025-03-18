Цей метод особливо підходить для тих, у кого піщаний чи збіднений ґрунт

Якщо ви хочете отримати значно більший врожай картоплі при обмеженому просторі, японський метод вирощування стане ідеальним варіантом. Детальніше про це пишуть «Аграрії разом».

Японський метод посадки картоплі: інструкція

Для японського способу посадки картоплі потрібно створити високий насип, використовуючи ґрунт, компост та мульчу. Для початку на дно насипають шар соломи або залишків органіки, яка буде не тільки збагачувати ґрунт поживними речовинами, але й виконувати функцію дренажу. Потім зверху додають ґрунт, на якому висаджують картоплю на невеликій глибині. У процесі росту ґрунт необхідно підсипати, щоб сформувати високий насип, що дозволяє отримати більшу кількість бульб.

Цей метод особливо підходить для тих, у кого піщаний чи збіднений ґрунт. Завдяки органічному шару картопля отримує всі необхідні поживні речовини. Окрім того, завдяки мульчі, волога в ґрунті утримується, і картоплю не потрібно часто поливати. Ще одна перевага – підгортати картоплю не потрібно, оскільки ґрунт підсипається поступово. Бульби можна просто висмикнути з насипу, що значно полегшує процес збору врожаю.