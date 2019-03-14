Яся і фантастичні киці
Суспільство

Яся і фантастичні киці

П'ятеро чудових кішок шукають нових господарів у Львові

Софія Лазуркевич, 14 березня 373 0

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ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати до себе додому. Цього разу ми знайомимо вас з п'ятьма чудовими кішками, які шукають нових господарів.

Кішка Киця з цікавим окрасом та надзвичайно лагідним муркотливим характером. Виважена та спокійна.

Сімона, молоденька киця віком близько року. Зі слів опікунів, які її принесли до нас, на вулиці киця опинилася недавно, і не пристосована до вуличного життя. Має лагідний характер, чемна.

Ксюша, молоденька киця віком близько року. Не пристосована до вуличного життя, по характеру киця лагідна, чемна.

Киця Рижуля віком до 1 року. Красуня з бурштиновими очима. Дуже любить обійми і відразу, потрапивши на руки, муркоче.

Киця Яся зовсім молоденька - віком до 1го року. З'явилася на вулиці недавно. Швидше за все, була домашньою, на вулиці така киця не виживе. Має лагідний та спокійний характер.

ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові; тел.: (068) 535-45-45. Ще більше тварин, що чекають на нових господарів, шукайте на сайті.

Фото Іри Шелес.

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