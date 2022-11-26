Христина Уляник стала чемпіонкою у ваговій категорії 47 кг серед дівчат

16-річна яворівчанка Христина Уляник стала чемпіонкою Європи з класичного пауерліфтингу. Сопртсменка перемогла у ваговій категорії 47 кг черед дівчат.

Як повідомив у суботу, 26 листопада, голова Львівської ОВА Максим Козицький, це вже третя перемога Христини Уляник за рік.

«Христина продемонструвала результат 65 кг у присіданнях зі штангою, 42,5 кг у жимі лежачи та 82,5 кг у тязі становій, що дозволило їй вибороти перемогу серед дівчат», – повідомив голова ОВА.

Тренує спортсменку Віктор Погребінський. Ще одна його титулована вихованка Софія Станько 26 листопада виборола малу нагороду у жимі лежачи у ваговій категорії до 57 кг.

Чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу серед всіх вікових груп відбувається Скерневиці у Польщі. У ньому беруть участь шестеро спортсменів із Львівщини.