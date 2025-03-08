Яєчні кекси з овочами. Рецепт дня0
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Яєчні кекси з овочами – ідеальний варіант для смачного та корисного сніданку. Вони готуються швидко, але при цьому є смачними та поживними. Завдяки овочам, які можна варіювати за смаком, цей рецепт легко адаптується до будь-яких уподобань. Такі кекси подарують вам енергію на весь день і будуть чудовою альтернативою звичним омлетам чи сандвічам.
Інгредієнти:
- – 3 шт.;
- – 2 ст. л.;
- – 1 скл.;
- за смаком;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 180 градусів. Розбийте яйця в миску, додайте молоко. Добре збийте, пише Shuba.
Овочі, якщо вони були заморожені, обдайте гарячою водою, якщо ні – дрібно наріжте.
Додайте тертий сир, сіль та перець. Добре перемішайте.
Заповніть силіконові форми для кексів. Якщо таких форм немає, можна залити суміш на деко. Тоді вже вийде пиріг.
Випікайте у духовці 20 хвилин.