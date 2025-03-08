Яєчні кекси з овочами – ідеальний варіант для смачного та корисного сніданку. Вони готуються швидко, але при цьому є смачними та поживними. Завдяки овочам, які можна варіювати за смаком, цей рецепт легко адаптується до будь-яких уподобань. Такі кекси подарують вам енергію на весь день і будуть чудовою альтернативою звичним омлетам чи сандвічам.

Інгредієнти:

яйця курячі – 3 шт.;

– 3 шт.; молоко 2,5% – 2 ст. л.;

– 2 ст. л.; суміш овочів – 1 скл.;

– 1 скл.; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розбийте яйця в миску, додайте молоко. Добре збийте, пише Shuba.

Овочі, якщо вони були заморожені, обдайте гарячою водою, якщо ні – дрібно наріжте.

Додайте тертий сир, сіль та перець. Добре перемішайте.

Заповніть силіконові форми для кексів. Якщо таких форм немає, можна залити суміш на деко. Тоді вже вийде пиріг.

Випікайте у духовці 20 хвилин.