Європейський банк реконструкції і розвитку погодив кредит Львову на фінансову підтримку міста, що зазнало збитків через пандемію коронавірусу. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, таке рада директорів банку ухвалила в середу, 12 квітня.

Кредит планують надавати двома траншами на загальну суму 22 млн євро. Йдеться про програму підтримки муніципалітетів від ЄБРР, що спрямована на подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією Covid-19.

«Перший транш до 10 млн євро вже підтверджений і як пілотний проекту буде підтримуватись гарантією першого збитку в межах Програми підвищення сталості муніципальних промислових підприємств та інфраструктури Європейського фонду сталого розвитку ЄС», – ідеться в документі ЄБРР.

Ще 12 млн євро за зверненням Львівської міськради банк може виділити на підтримку критичних комунальних підприємств, економіка яких постраждала через ковідну кризу. Зокрема фінансову підтримку можуть надати ЛКП «Львівелектротранс», «Зелене Місто», «Львівавтодор», «Львівводоканал» та «Львівтеплоенерго».

Зазначимо, що через введення обмежень під час карантину львівські комунальні підприємства зазнали збитків. Міська рада пропонувала покрити їх завдяки участі міста в програмі підтримки муніципалітетів від ЄБРР «Пакет солідарності». Тоді заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк пояснила, що кредитні кошти мали витратити на зарплати працівникам неприбуткових комунальних підприємств. Втім депутати Львівської міськради за відповідну ухвалу не проголосували.