ЄБРР виділив 60 млн євро на кредити малому і середньому бізнесу в Україні

ЄБРР також анонсував плани реалізації в Україні 160 нових грантових програм підтримки малого та середнього бізнесу.

ЕкономікаЮрій Братюк, 15 березня1100

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Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Євросоюзом запускають кредитну лінію для фінансування проектів малого та середнього бізнесу в Україні.

За повідомленням «Інтерфакс-Україна», загальний обсяг фінансування має скласти 60 мільйонів євро. Зазначається, що кошти будуть видавати у гривні, а розмір одного кредиту буде складати до еквівалента 3 мільйонів євро.

«Кредитна лінія призначена для малого та середнього бізнесу в Україні, для використання підприємствами можливостей, які відкриваються через реалізацію угоди про вільну торгівлю з ЄС», — повідомив керуючий ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне.

Раніше в ЄБРР анонсували плани реалізації в Україні 160 нових грантових програм підтримки малого та середнього бізнесу. Найбільше підтримки ЄБРР надасть українській харчовій промисловості та сфері торгівлі.

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