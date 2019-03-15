ЄБРР виділив 60 млн євро на кредити малому і середньому бізнесу в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Євросоюзом запускають кредитну лінію для фінансування проектів малого та середнього бізнесу в Україні.

За повідомленням «Інтерфакс-Україна», загальний обсяг фінансування має скласти 60 мільйонів євро. Зазначається, що кошти будуть видавати у гривні, а розмір одного кредиту буде складати до еквівалента 3 мільйонів євро.

«Кредитна лінія призначена для малого та середнього бізнесу в Україні, для використання підприємствами можливостей, які відкриваються через реалізацію угоди про вільну торгівлю з ЄС», — повідомив керуючий ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне.

Раніше в ЄБРР анонсували плани реалізації в Україні 160 нових грантових програм підтримки малого та середнього бізнесу. Найбільше підтримки ЄБРР надасть українській харчовій промисловості та сфері торгівлі.