Держави-члени Європейського Союзу схвалили перший у світі комплекс правил регулювання криптовалюти за рекомендацією Європарламенту, повідомила у вівторок, 16 травня, агенція Reuters.

Спільне рішення країн ЄС міністерка фінансів Швеції аргументувала так: правила потрібні, аби захистити європейців, які інвестують у криптовалюту, і зупинити відмивання грошей чи фінансування тероризму за допомогою криптоіндустрії.

Комплексні правила вимагають від криптовалютних компаній мати ліцензії, щоб вони могли випускати, торгувати і зберігати криптоактиви, токенізовані активи і стейблкоїни в усіх країнах блоку. Ці правила почнуть діяти в 27 країнах ЄС з 2024 року.

Також міністри ЄС вжили заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків та використанням криптовалютних переказів для відмивання грошей, спростивши відстеження транзакцій. Вони погодили вимогу, згідно з якою з січня 2026 року постачальники послуг повинні отримувати імена відправників і одержувачів криптовалютних переказів, незалежно від суми переказу. Також було досягнуто домовленості про внесення змін до правил співпраці країн-членів у сфері оподаткування для охоплення операцій з криптоактивами, а також про обмін інформацією про авансові податкові рішення для найбагатших осіб.

Європарламент проголосував за закон МіСА (так називаються комплексні правила регулювання), зокрема, на тлі краху криптобіржі FTX. Це також стало однією з причин рішення країн ЄС. Крім того, цьогоріч у США збанкрутував Signature Bank, популярний серед криптовласників. Це був крах другого великого банку за три дні. Першим став Silicon Valley Bank.

Криптофірми заявляють, що хочуть визначеності в регулюванні й тиснуть на країни, щоб вони копіювали правила ЄС, а на регуляторів – щоб вони розробили глобальні норми для транскордонної діяльності.

Велика Британія, яка не входить до ЄС, окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоїнів і розширюючи його на непідкріплені криптоактиви пізніше, але чіткого графіка запровадження правил немає. Своєю чергою Сполучені Штати зосередилися на використанні наявних правил щодо цінних паперів для примусових дій у секторі, поки вони вирішують, чи запроваджувати нові правила і хто буде їх застосовувати.