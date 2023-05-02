Україна спільно з США ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти
До операції з ліквідації залучили українську поліцію та американське Федеральне бюро розслідувань
До теми
Працівники Національної поліції України у співпраці з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США в межах міжнародної операції ліквідували дев’ять сервісів обміну віртуальних активів, що були здобуті злочинним шляхом, повідомив у вівторок, 2 травня, Офіс генпрокурора. Цю інформацію також підтвердила американська прокуратура.
Як йдеться в повідомленні, сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, що були отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням та онлайн-шахрайства. Рекламування послуг з обміну здійснювалось на закритих хакерських форумах. Користувачам пропонували анонімний обмін криптовалют. Завдяки цим біржам обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць.
Американська прокуратура повідомила, що за результатами операції закрито такі домени:
- 24xbtc.com;
- 100btc.pro;
- pridechange.com;
- 101crypta.com;
- uxbtc.com;
- trust-exchange.org;
- bitcoin24.exchange;
- paybtc.pro;
- owl.gold.
За результатами операції правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, що розміщувалась на серверах у США, країнах Європи та в Україні.
Наразі доменні імена вилучили, а відвідувачам дев’ятьох сайтів відображається банер про конфіскацію домена ФБР. Досудове розслідування здійснюється за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж та незаконних дій з платіжними картками, електронними грошима (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України).