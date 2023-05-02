Працівники Національної поліції України у співпраці з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США в межах міжнародної операції ліквідували дев’ять сервісів обміну віртуальних активів, що були здобуті злочинним шляхом, повідомив у вівторок, 2 травня, Офіс генпрокурора. Цю інформацію також підтвердила американська прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, що були отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням та онлайн-шахрайства. Рекламування послуг з обміну здійснювалось на закритих хакерських форумах. Користувачам пропонували анонімний обмін криптовалют. Завдяки цим біржам обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць.

Last week, the FBI and international partners disrupted nine virtual currency exchange services which facilitated money laundering and allowed users to avoid law enforcement detection. #CyberIsATeamSport https://t.co/GqtlzI7g2b pic.twitter.com/sCllgynKnZ — FBI (@FBI) May 2, 2023

Американська прокуратура повідомила, що за результатами операції закрито такі домени:

24xbtc.com;

100btc.pro;

pridechange.com;

101crypta.com;

uxbtc.com;

trust-exchange.org;

bitcoin24.exchange;

paybtc.pro;

owl.gold.

За результатами операції правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, що розміщувалась на серверах у США, країнах Європи та в Україні.

Наразі доменні імена вилучили, а відвідувачам дев’ятьох сайтів відображається банер про конфіскацію домена ФБР. Досудове розслідування здійснюється за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж та незаконних дій з платіжними картками, електронними грошима (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України).