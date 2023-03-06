Підозрювані купували за незаконні гроші нерухомість та срібло

Проти шести учасників злочинної схеми, які ухилялись від сплати податків, Дарницька окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт. Слідство встановило, що підозрювані використовували обмін електронних коштів, щоб конвертувати готівку та гроші з банківських рахунків у криптовалюту та навпаки. Як розповіли у Київській міській прокуратурі у понеділок, 6 березня, правоохоронці арештували майно учасників схеми на понад 100 млн грн.

Майнери проводили фінансові операції й у не вказували їх у податковій звітності. «За висновком економічно-судової експертизи, за період 2017-2020 років, такі дії учасників схеми призвели до фактичного ненадходження до бюджету понад 71 млн грн платежів. За незаконно отримані прибутки зловмисники купували злитки дорогоцінних металів, квартири, нежитлові приміщення та земельні ділянки», – повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Щоб відшкодувати гроші до державного бюджету, окружна прокуратура подала проти обвинувачених цивільний позов на суму понад 71 млн грн. Раніше правоохоронці у межах кримінального провадження провели обшуки у майнерів і вилучили понад 830 кг банківського срібла у злитках, 830 тис. євро, 470 тис. доларів та 460 тис. грн. Загальна вартість конфіскованого становить приблизно 50 млн грн.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що підозрювані встигли придбати 6 земельних ділянок, 5 квартир та 2 нежитлових приміщення. Суд арештував майно учасників схеми.