Ковельська підприємиця Алла Дейнека заплатить обленерго 426 тис. грн за необліковану електроенергію. Наприкінці грудня 2021 року в цеху з пошиття одягу поліція провела обшук і виявила, що там група людей займалась майнінгом криптовалюти. Втрутившись у електросистему зловмисники зробили так, аби лічильник не обліковував електроенергію. Втім, після виявлення крадіжки «Волиньобленерго» відсудило у власниці цеху 426 тис. грн.

Як йдеться у рішенні господарського суду Волині, про яке повідомляє «Ковель.Медіа», у 2021 році поліція встановила, що у Ковелі на вулиці Володимира Кияна група людей викрадає електроенергію під час майнінгу криптовалюти. Відбувалось це на ділянці, яка належить місцевій підприємиці Аллі Дейнеці, а саме у цеху з пошиття одягу.

У грудні 2021 поліція розпочала кримінальне провадження. У приміщенні провели обшук. «Виявлено можливість доступу споживача до напругових кіл на трансформаторах струму [...] що дало можливість відключити електролічильник шляхом від'єднання проводів на трансформаторах струму. Використана електроенергія електролічильником не обліковувалась», – йдеться у матеріалах справи.

Обленерго виставило підприємиці рахунок в 426 тис. грн за неоплачену електроенергію. Суддя Антоніна Кравчук позов задовольнила – тож тепер підприємиця повинна виплатити борг та ще 6 тис. грн судового збору. Зазначимо, що рішення поки не набрало законної сили, його можна оскаржити у Північно-Західному апеляційному господарському суді.

Відомо, що Алла Дейнека подавала зустрічний позов, аби визнати незаконними вимоги обленерго, але суд його відхилив.

Згідно з даними на YouControl, Алла Дейнека відкрила ФОП в 2005 році. Наразі основним видом діяльності її фірми «Мій Ангел» є виробництво одягу та аксесуарів.