Українські інструкторки з собаками знешкоджуватимуть наземні міни та боєприпаси,що не розірвались

Європейський Союз виділяє два млн євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування України, яку здійснюватимуть інструкторки разом із мінно-пошуковими собаками. Про це повідомило представництво ЄС в Україні у понеділок, 12 серпня.

«16 бельгійських вівчарок поради малінуа стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть задіяні в Україні. Разом з вісьмома українськими жінками-інструкторами вони пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що багато з інструкторів раніше вивчали кінологію в Сумському національному аграрному університеті. Під час курсу інструктора мінно-пошукової собаки вони також пройшли підготовку з ручного розмінування.

У представництві поінформували, що проєкт реалізується спільно гуманітарними організаціями з розмінування APOPO, яка спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (MAG). Собаки будуть використовуватися на додаток до ручного та механізованого розмінування MAG на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Величезна частина території України забруднена наземними мінами та боєприпасами, що не вибухнули, включаючи касетні боєприпаси. Команди собак допоможуть підвищити швидкість і точність, з якою MAG може виявляти забруднені ділянки, особливо в населених пунктах з густою рослинністю або складним рельєфом, підкреслило представництво Євросоюзу.

Раніше ZAXID.NET писав, що США надали Державній спецслужбі транспорту України нове обладнання для гуманітарного розмінування на суму 5,8 млн доларів. Серед іншого Україна отримала чотири платформи для розмінування GCS-100 з дистанційним керуванням, мобільні станції техобслуговування, вантажівки, причепи, крани тощо. Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль у квітні, орієнтовно 156 тис. км2 території України є потенційно небезпечними через можливе замінування.