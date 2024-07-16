Україна отримала чотири платформи для розмінування GCS-100

Державний департамент Сполучених Штатів Америки передав Державній спецслужбі транспорту України нове обладнання для гуманітарного розмінування. Вартість переданого обладнання становить 5,8 млн доларів. Про це у вівторок, 16 липня, повідомили у посольстві США в Україні.

Україні передали чотири платформи для розмінування GCS-100 з дистанційним керуванням та навісним обладнанням для роботи з різними видами вибухівок, а також запасні деталі до них. Також спецслужба отримала мобільні станції технічного обслуговування, вантажівки, причепи і крани для транспортування машин на місцевість. Крім того, Україна отримала чотири броньовані екскаватори, транспортні засоби та засоби індивідуального захисту.

Зазначається, що обладнання передали після того, як українські піротехніки успішно пройшли тренінг з механічного розмінування, який проводила компанія Tetra Tech на заході України в межах спільної американо-канадської ініціативи. З жовтня 2022 року 1076 українських саперів пройшли навчання в межах цієї спільної ініціативи та здобули базові, середні та просунуті навички технічного розмінування. На цю ініціативу Сполучені Штати виділили 118 млн американських доларів, а Канада – 12,5 млн канадських доларів.

Зазначимо, що через військову агресію Росії багато українських територій забруднені російськими боєприпасами. Зокрема, станом на 9 квітня, за інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні потенційно небезпечними через російський мінний терор залишались близько 156 тис. км2, що становить 26% території України.

Нагадаємо, 7 липня, на ґрунтовій дорозі у лісі в селі Циркуни Харківської області авто із цивільними підірвалось на російській міні. Внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей: 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля. Менше ніж через тиждень, 12 липня, у селі Стариця на Харківщині шестеро місцевих жителів підірвались на російській розтяжці, коли намагались евакуюватись. Троє людей отримали поранення, ще троє – гостру реакцію на стрес.