ЄС запровадив санкції проти росіян, причетних до захоплення українських моряків

У п'ятницю, 15 березня, Європейський союз офіційно запровадив санкції проти росіян, причетних до захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

За повідомленням «Радіо Свобода», ЄС заморозив рахунки і заборонив видачу віз восьми російським посадовцям. Цих росіян додали до списку осіб і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України, дію якого одночасно продовжили ще на шість місяців. Імена чиновників не уточняються, проте за інформацією «Радіо Свобода», жоден із восьми російських посадовців, проти яких запроваджені обмеження, не обіймає високу посаду.

Найбільш впливові фігуранти – начальник «прикордонного управління ФСБ Криму та Севастополя» контр-адмірал Сергій Станкевич, його заступник Андрій Шеїн і командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков.

​Також у списку командири двох кораблів, що брали участь у захопленні українських моряків – Олексій Салаєв та Андрій Шипіцин, командир протичовнового корабля «Суздалець» Сергій Щербаков, і два очільники служб пунктів управління ФСБ Росії Руслан Ромашкін та Олексій Шатохін.

Нагадаємо, 25 листопада російські силовики у Керченській протоці біля окупованого Росією Криму обстріляли українські кораблі, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців тримають під вартою у СІЗО в Москві, їм інкримінують незаконний перетин кордону. Українська влада визнає їх військовополоненими. Крім того, про визнання себе військовополоненими заявили також усі 24 моряки.