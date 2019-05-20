Євген Марчук більше не представлятиме Україну в Мінському процесі

Євген Марчук залишив посаду представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську з врегулювання ситуації на сході України. Про це Марчук повідомив у Facebook.

«Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі», — написав він.

Євген Марчук наприкінці 90-х займав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, в 2003-2004 роках був міністром оборони.

Також він був радником президента Віктора Ющенка. У 2014 році Марчук очолив Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО, а з листопада 2018 року замінив Леоніда Кучму на посаді представника України в ТКГ у Мінську.