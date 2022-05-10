Kalush Orchestra увійшов до фіналу конкурсу Євробачення
У першому півфіналі виступило 17 країн. Фінал відбудеться 14 травня
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Kalush Orchestra на церемонії відкриття Євробачення
Завершився перший півфінал конкурсу Євробачення. Український гурт Kalush Orchestra, який там виступив, увійшов до фіналу.
У першому півфіналі взяли участь 17 країн, до фіналу пройшли 10-ть. Практично команди усіх країн, окрім власних, мали в руках прапори України.
У першому півфіналі взяли участь:
- Албанія: Ronela Hajati - Sekret
- Латвія: Citi Zēni - Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu - Sentimentai
- Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry
- Словенія: LPS - Disko
- Україна: Kalush Orchestra - Стефанія
- Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
- Нідерланди: S10 - De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
- Португалія: MARO - Saudade Saudade
- Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
- Данія: REDDI - The Show
- Австрія: LUM! X feat. Pia Maria - Halo
- Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together
- Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn – Snap
У першому півфіналі українці могли голосувати за всіх, окрім гурту Kalush Orchestra. У фінал вийшли:
- Україна
- Литва
- Швейцарія
- Нідерланди
- Молдова
- Португалія
- Ісландія
- Греція
- Норвегія
- Вірменія
Автоматично у фінал потрапляють:
- Велика Британія
- Іспанія
- Італія
- Нідерланди
- Німеччина
- Франція
Нагадаємо, Євробачення-2022 відбудеться в італійському Турині. У конкурсі беруть участь 40 країн. Другий півфінал відбудеться 12 травня, а 14 травня відбудеться великий фінал конкурсу.
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