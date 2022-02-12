У суботу, 12 лютого о 18:30 на телеканалі UA:Перший почнеться національний відбір українського представника на «Євробачення-2022».

Цього року нацвідбір Суспільне проводить самостійно, без телеканалу «СТБ». Було скасовано два півфінали, які проводились з 2016 року. Керівництво телеканалу самотужки обрало вісім фіналістів. Їх оцінюватимуть Тіна Кароль, Джамала та представник Суспільного Ярослав Лодигін.

Нагадаємо, цього року конкурс пройде з 10 до 14 травня в італійському Турині.

А поки всі готуються до фіналу, ми наведемо лише по п’ять фактів про кожного з фіналістів.

Alina Pash – «Тіні забутих предків»

Аліну Паш називають фавориткою відбору.

Аліна народилась у селі Буштино на Закарпатті. Їй 28 років.

Після 2014 року виступала на корпоративі в Криму, а також їздила до Москви. Співачка заявила, що у Москві була проїздом, а в Крим добиралась не через Москву (як можна зробити висновок з її соцмереж), а згідно з українським законодавством. Від анонсованого у 2018 році концерту в Росії відмовилась. Минулого року вона взяла участь у записі альбому на честь 130-річчя Осипа Мандельштама разом із російськими зірками.

У 2019-му – взяла участь у святкуванні Дня Незалежності, зрежисованому Аланом Бадоєвим.

Співачка каже, що її візитівкою є електроніка, хіп-хоп та закарпатські мотиви.

Barleben – Hear My Words

Участь Barleben у фіналі нацвідбору почалась зі скандалу: спершу був обраний LAUD із піснею Head Under Water. Виявилось, що вона була опублікована раніше, ніж це дозволяють правила. Відтак Barleben взяли замість нього.

Справжнє ім'я артиста - Олександр Барлебен. Тридцятирічний музикант родом з Новоград-Волинського, Житомирської області.

Barleben – колишній військовий, капітан СБУ, брав участь в АТО.

Починав із соціального проекту Stop the war, на меті якого було привернути увагу світу до війни на Донбасі.

Професійно займається вокалом лише три роки та виступає в жанрі soul.

Принципово не співає російською, усі його сім треків записані або українською, або англійською.

Cloudless – All be alright

Cloudless – український попрок-електронний гурт, заснований у 2017 році.

Відомий саундтреками до телесеріалу «Школа» та фільмом «Зустріч однокласників».

Брали участь у нацвідборі у 2020 року, посіли четверте місце у півфіналі.

Гурт був заснований у 2017 році. Після нацвідбору музиканти встигнули розлучитись з вокалістом Юрієм Каналошем, але перед теперішнім знову зійшлися.

Записали пісню «Ми одне» з Jerry Heil.

Kalush Orchestra – Stefania

Kalush — український реп-гурт, заснований 2019 року.

Kalush Orchestra – «дочірній» проект гурту Kalush, який базується на живому звуці та використанні народних мотивів.

Протягом минулого року Kalush записав спільні пісні з Skofka, Христиною Соловій, Jerry Heil та «Океаном Ельзи».

Пісня «Стефанія» присвячена мамі засновника гурту Олега Пасюка,

Відразу після того, як були оголошені імена фіналістів нацвідбору, Аліна Паш звинуватила гурт у плагіаті.

Michael Soul – Demons

Справжнє ім’я – Михайло Сосунов. Він народився у 1997 році в Бресті (Білорусь).

Двічі брав участь у білоруському відборі на «Євробачення».

У 2017 році разом із гуртом «Беатріс» виступив на бек-вокалі у гурту «NaviBand», який представив Білорусь на «Євробаченні-2017».

Був учасником українських «Х-Фактору» та «Голос країн», де у команді Тіни Кароль дійшов до півфіналу.

Цікаво, що у 2018 році Сосунову заборонили на три роки в'їзд в Україну, але за кілька місяців заборону анулювали.

Our Atlantic – «Моя Любов»

Гурт заснований у 2017 році в Умані. Згодом учасники переїхали до Києва.

Склад гурту: Віктор Байда, Дмитро Бакал, Олексій Биков, Сергій Лисов.

Our Atlantic починав із англомовного інді-року, але згодом зосередився на фанку, натхненний українським «вусатим» фанком 70х-80-х років.

У конкурсній пісні вони змішали кілька поп, диско, соул та «вусатий фанк».

Як зазначають учасники гурту, вони хочуть привернути увагу до злободенної теми аб'юзу.

Roxolana – Girlzzzz

24-річна Роксолана Сирота родом зі Львова. За освітою є юристкою.

Брала участь у «Голосі країни 9».

Знімалась у серіалі «Черговий лікар».

У 2021 році розпочала артпроект «Ukraine is», який поєднав сучасну музику та українську поезію. Проект містить п'ять пісень та відеокліпи на слова Ліни Костенко, Юрія Іздрика, Івана Франка, Ліни Костенко та Михайля Семенка. Серед героїв кліпів –Ніна Матвієнко, гурт «Kazka», режисер Ахтем Сеітаблаєв та художник Анатолій Криволап

Зняла кліп мовою жестів.

Wellboy – Nozzy Bossy