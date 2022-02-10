Олег, більше відомий як Альберт, Цукренко є музикантом та журналістом. Він працює також шеф-редактором на НСТРКУ

Телеведучого, журналіста, музиканта, шеф-редактора НСТРКУ учасника гурту «Хамерман Знищує Віруси» Альберта (Олега) Цукренка було звільнено зі складу експертів Українського культурного фонду «через порушення моральних норм, які підривають інститут авторитет інституту експертів».

Про це йдеться у протоколі засідання наглядової ради УКФ, який оприлюднила на своїй сторінці у Facebook кінорежисерка та членкиня наглядової ради УКФ Лариса Артюгіна. Альберт (Олег) Цукренко був експертом програми «Аудіовізуальне мистецтво».

Він став не єдиним експертом, звільненим на цьому засіданні. Так, було звільнено відомого режисера та оператора документального кіно Дмитра Тяжлова, бо він «не може цілісно оцінювати проекти». Було звільнено критикиню та історикиню моди Зою Звіняцьківську через брак досвіду. Звіняцьківська була експерткою протягом двох років. Також звільнили й деяких інших експертів. Такі рішення були ухвалені 7 лютого 2022 року під час установчої зустрічі експертних рад УКФ. До слова, відеозапис засідання не проводився.

Альберт Цукренко повідомив, що буде судитися з УКФ через виключення його з експертів.

«Всі мене питають, що я думаю з приводу вчорашнього інфоприводу. Так от, поки що лише такий коментар: я таки дещо думаю з цього приводу). Чекайте на новини від мене і юристів, які беруться за цю справу», – написав Цукренко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у 2018 році мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що доручив освятити одну з локацій фестивалю Porto Franko після виступу групи «Хамерман Знищує Віруси». Представників міської влади обурило те, що музиканти вийшли на сцену практично голі. Після цього поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Провадження було закрите через відсутність складу злочину.