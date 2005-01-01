Єврокомісія має намір покрити всю територію ЄС безкоштовним Wi-Fi

Єврокомісія має намір покрити територію ЄС безкоштовним WiFi

Єврокомісія у вівторок, 20 березня, запустила інтернет-портал програми WiFi4EU, спрямований на те, щоб покрити всю Європу безкоштовним бездротовим інтернетом. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

На сьогодні муніципалітетам у всій Європі пропонується зареєструватися для участі в конкурсі, в рамках якого можна подати заявку на отримання фінансової підтримки ЄС у створенні WiFi. Програма WiFi4EU пропонує ваучери вартістю 15 тисяч євро для створення точок безкоштовного WiFi в громадських місцях: бібліотеках, музеях, парках, на площах тощо.

За словами глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, ініціатива WiFi4EU спрямована на те щоби «забезпечити безкоштовний бездротовий доступ в Інтернет у кожному європейському місті та селі до 2020 року».

На раціоналізацію програми в бюджеті ЄС до 2020 року передбачено 120 мільйонів євро, що дозволить встановити точки безкоштовного WiFi в 8 тис. самоврядуваннях у всіх державах-членах ЄС, а також Норвегії та Ісландії. Реєстрація для участі муніципалітетів у програмі завершилась 20 березня 2018 року, подання заявок почнеться у середині травня. У рамках першого етапу будуть виділені 1000 WiFi4EU ваучерів по 15 тисяч євро кожен.

Кожна країна, яка візьме участь в програмі, отримає мінімум 15 ваучерів. У найближчі два роки будуть проведені ще чотири конкурси в рамках проекту WiFi4EU.