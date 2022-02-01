Європейська комісія у вівторок, 1 лютого, офіційно оголосила про намір виділити Україні нову програму макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро, яку раніше анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Таке оголошення у Брюсселі під час брифінгу для преси зробила речниця Єврокомісії Верлі Нуйц, повідомив «Укрінформ».

«Єврокомісія запропонувала сьогодні нову програму макрофінансової допомоги для України до 1,2 млрд євро, як це було оголошено президенткою Урсулою фон дер Ляєн минулого тижня. Ця програма дозволить посилити макроекономічну стабільність України та її загальну стійкість в поточному контексті. Фонди макрофінансової допомоги будуть доступними для України у формі довгострокових кредитів на дуже вигідних умовах», – повідомила речниця Єврокомісії.

Вона зауважила, що перші 600 млн євро Україна отримає негайно, але для цього необхідно, щоб ці пропозиції схвалили Рада ЄС та Європейський парламент. Однак другий транш буде виплачено лише після позитивної оцінки прогресу української влади «у визначеному колі короткострокових політичних заходів». Водночас, як зазначає «Економічна правда», йдеться також і про виконання Україною домовленостей з Міжнародним валютним фондом.

Як наголосила Нуйц, цей новий макрофінансовий пакет доповнює суттєву допомогу, яку ЄС вже надав Україні для підтримки стійкості країни та її модернізації, а також у боротьбі з пандемією Covid-19, на загальну суму понад 17 млрд євро з 2014 року.

До словва, 24 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявляла, що Україна зможе отримати ще 120 млн євро допомоги у вигляді грантів.