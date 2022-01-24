Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги. Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє «Європейська правда».

За її словами, цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через ймовірний воєнний конфлікт з Росією.

«Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги країні з екстрених позик і грантів. По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт», – йдеться у заяві.

Зазначається, що після ухвалення рішення Радою ЄС та Європейським парламентом цей пакет буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 млн євро.

Одразу після цього Комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів.

«Більше того, незабаром ми розпочнемо роботу над другою, довгостроковою програмою для підтримки зусиль країни з модернізації. По-друге, цього року Комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще 120 млн євро», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.