За прогнозами, річний дохід від заморожених російських активів складатиме приблизно 2-3 млрд євро

Європейська комісія анонсувала дати першої виплати Україні з прибутків від заморожених російських активів на території ЄС. У вівторок, 21 травня, у прес-службі Єврокомісії уточнили, що перший транш відбудеться в липні 2024 року.

Нещодавно ухвалене рішення дозволить отримувати Україні надходження від надприбутків активів російського «Центробанку», заблокованих в Європі внаслідок санкцій після повномасштабного вторгнення Росії. Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс привітав остаточне рішення Ради ЄС щодо дозволу конфіскувати прибуток російських активів – відповідне рішення схвалили 21 травня.

«Єврокомісія вибрала шлях вперед, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла пристосуватися до найбільш нагальних потреб України. Комісія продовжуватиме докладаючи всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні», – заявив Валдіс Домбровскіс.

У прес-службі Європейської комісії уточнили, що ресурси для підтримки України будуть доступні з липня 2024 року з виплатами раз на два роки. Розподіл виплат переглядатиметься щорічно з першим переглядом до 1 січня 2025 року.

За попередніми прогнозами, річний дохід від заморожених російських активів складатиме приблизно 2-3 млрд євро. 90% з них підуть в Європейський фонд миру для постачання зброї Україні, і лише 10% – у бюджет Євросоюзу на потреби відновлення.