15 грудня відбудуться обговорення на тему «90 років після Голодомору: Визнання масових вбивств через голод геноцидом»

Європейський парламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу під час голосування, запланованого на наступний четвер, 15 грудня. Така інформація вказана в порядку денному пленарного засідання ЄП на наступний тиждень, пише «Укрінформ».

Як повідомляється, вранці 15 грудня відбудуться обговорення на тему «90 років після Голодомору: Визнання масових вбивств через голод геноцидом».

Вже після обіду, між 13:00 до 15:00 за київським часом, заплановане голосування відповідної резолюції.

Зазначається, що того ж дня у Європарламенті відбудуться обговорення на тему «Гуманітарна ситуація в Україні через атаки Росії на критичну інфраструктуру та цивільні райони».

«Оскільки цілями російських ударів є такі об'єкти, як школи, лікарні та електростанції, Україна постає перед потенційно катастрофічною гуманітарною ситуацією напередодні зими, оскільки люди ризикують залишитися без даху над головою, води та електроенергії, а також зазнати смертей та руйнувань», – зазначається в повідомленні Європарламенту.

Нагадаємо, 30 листопада німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.