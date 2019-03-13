Європарламент запропонував призначити спецпредставника ЄС з питань України

Європарламент на пленарній сесії у Страсбурзі в середу, 13 березня, прийняв резолюцію з рекомендацією призначити спеціального представника ЄС з питань України. У документі зазначається, що на цього спецпредставника буде покладено, насамперед, питання Криму та Донбасу, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він також стежитиме за моніторингом ситуації з правами людини на окупованих територіях, реалізацією Мінських угод, зниженням напруженості в районі Азовського моря і захистом прав «переміщених у власній країні осіб», наголошується в резолюції Європарламенту.

При цьому наразі невідомо, хто може обійняти цю посаду.

Нагадаємо, раніше свого спецпредставника з питань України призначили США. Наразі цю посаду обіймає Курт Волкер.

Також зазначимо, що раніше Польща запропонувала призначити посла генерального секретаря ООН з питань України.