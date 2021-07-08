МРТ використовують для дослідження внутрішніх органів і такнин тіла

Депутати Львівської міської ради не підтримали закупівлю магнітно-резонансного томографа (МРТ) для міської лікарні медичної допомоги на умовах лізингу. За відповідну ухвалу на засіданні сесії 8 липня відмовились голосувати депутати найбільшої фракції «Європейської солідарності» та один представник «Голосу».

Депутати розглянули ухвалу про закупівлю апарата МРТ для міської лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука на умовах лізингу. Загальна вартість апарата 46 млн грн. При цьому, максимальна ставка лізингового відсотка мала становити 10%.

Цей апарат мав стати першим у Львові комунальним МРТ, який би дозволив пацієнтам отримувати послугу безкоштовно. Зараз на території лікарні діють лише приватні кабінети МРТ.

Під час обговорення проекту ухвали депутатка від «Європейської солідарності» Уляна Пак запропонувала зачекати, поки апарат МРТ для лікарні закупить Міністерство охорони здоров’я, яке раніше придбало для медзакладу томограф.

«Ми маємо докласти зусиль, щоб міністерство надало нам обіцяне МРТ. Якщо ми купимо обладнання у лізинг, міністерство вже не буде мотивоване надавати нам це обладнання», – вважає депутатка.

Її підтримав колега по фракції депутат Петро Адамик, який повідомив, що у лікарні швидкої допомоги уже є два приватні апарати МРТ і висловив сумнів, чи потрібен медзакладу ще третій такий апарат.

Натомість голова медичної депутатської комісії Валерій Веремчук закликав колег підтримати придбання МРТ.

«Ми розуміємо, що приватні апарати коштують грошей, це платні послуги. Якщо так станеться, що держава дасть ще один апарат МРТ, то ми точно будемо мати місце, де його застосувати. Бо за інформацією лікарів, жодного комунального МРТ у Львові немає», – заявив Веремчук.

Під час голосування питання купівлі МРТ для лікарні швидкої допомоги підтримало лише 32 депутати з 59 присутніх на засіданні сесії. Зокрема, не дали жодного голосу за це питання депутати найбільшої фракції «Європейської солідарності», а також депутат Андрій Дячишин з «Голосу». Поіменне голосування за закупівлю апарату МРТ можна переглянути тут.

Раніше, нагадаємо, депутати провалили голосування за кредит, необхідний для закупівлі 100 тролейбусів з автономним ходом для міста.