Оператори газотранспортних систем (ГТС) Болгарії, Греції, Румунії, Молдови та України запропонували спільний продукт гарантованої потужності для транспортування природного газу з Греції до України. Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС України в четвер, 29 травня.

Як йдеться, оператори ГТС – Bulgartransgaz, DESFA, Transgaz, VestMoldTransgaz та ОГТСУ – з червня по жовтень 2025 року забезпечать транспортування газу вздовж стратегічно розташованого Трансбалканського маршруту . Маршрут проходитиме через точки з’єднання Кулата/Сідірокастрон (Греція – Болгарія) , Негру Вода 1/Кардам (Болгарія – Румунія) , Ісакча 1/Орловка ( Румунія – Україна) , Каушани (Молдова) та Гребеники (Україна) .

Інфографіка Оператора ГТС України

У межах першого етапу, 29 травня, на платформі Regional Booking Platform (RBP) буде запропоновано 31,36 млн кВт·год/добу потужності продукту на червень. Якщо значна частина потужності залишиться незаброньованою, оператори зможуть провести додатковий аукціон до кінця місяця.

«Доступ до додаткових потужностей для імпорту природного газу до України за конкурентними умовами є важливим елементом безпеки газопостачання. Забезпечення комерційної привабливості Трансбалканського маршруту особливо важливе в контексті дефіциту доступних потужностей на деяких центральноєвропейських точках з’єднання, що стало очевидним після останніх аукціонів на літні місяці», – сказав виконувач обов’язків гендиректора ОГТСУ Владислав Медведєв.

Щоб забезпечити цільове використання продукту лише для поставок в Україну, учасники аукціону не матимуть доступу до національних віртуальних торгових точок (ВТТ) та точок виходу в країнах уздовж маршруту, окрім України.

Продукт пропонується зі знижкою 25% до стандартної суми резервних цін, а для українського ОГТСУ – знижка становить 46%. Такий підхід має підвищити комерційну привабливість маршруту та допоможе зменшити фінансові бар’єри для України, зазначають в матеріалі.