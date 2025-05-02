Штаб-квартира Euroclear

Міжнародний депозитарій Euroclear оголосив про намір вилучити та розподілити серед міжнародних інвесторів понад 3 млрд євро від заморожених російських активів. Про це повідомило у п’ятницю, 2 травня, агентство Reuters із посиланням на відповідні документи у своєму розпорядженні.

Згідно з попередніми домовленостями, гроші із заморожених російських активів підуть на компенсації західним інвесторам за ті активи, які Росія конфіскувала в них на своїй території. Euroclear планує перерозподілити 3,4 млрд євро із загальної суми приблизно в 10 млрд євро готівкою, які належать підсанкційним російським організаціям та росіянам.

За даними агентства, цей крок означає новий рівень тиску з боку Європи на Росію. Зазначається, що наприкінці 2024 року Європейський Союз змінив свій режим санкцій, дозволивши виплату коштів західним інвесторам за таких обставин.

Euroclear отримала відповідний дозвіл на компенсації від бельгійського уряду, який виступає головним юридичним органом компанії. Депозитарій також поінформував своїх клієнтів про майбутні платежі в документі від 1 квітня. Які саме інвестори отримають компенсації, наразі не повідомляється.

За даними співрозмовників агентства, виплати інвесторам не торкнуться понад 200 млрд євро заморожених у 2022 році резервів російського Центробанку. Втім, компенсації зменшать запаси російських активів – зокрема, готівки, акцій та облігацій, які майже повністю зберігаються в Euroclear.