Росія планує використати конфісковану американську компанію для постачання продовольства своїй армії. Йдеться про виробника консервів «Главпродукт», який був захоплений російським агентством з управління держмайном у жовтні 2024 року. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на відповідний документ в четвер, 17 квітня.

Як йдеться у листі нового керівництва «Главпродукт», конфіскація фірми була необхідна для забезпечення стабільного виробництва, в тому числі для майбутніх поставок для національної гвардії та міністерства оборони РФ.

Зараз «Главпродукт» перебуває під контролем російського агентства з управління майном «Росимущество». До того компанією володів її засновник Леонід Смирнов з Лос-Анджелеса.

У березні російська прокуратура звинуватила Смирнова і підконтрольні йому компанії у виведенні з Росії близько 1,38 млн рублів (17 млн доларів) у період з 2022 по 2024 рік.

Уже 12 березня активи «Главпродукту» заарештував Арбітражний суд Москви на вимогу Генеральної прокуратури. Засідання у цій справі заплановане на 18 квітня. Смирнов заперечує правопорушення і каже, що позов є «рейдерським захопленням в російському стилі» з метою вкрасти його компанію.

Як писав ZAXID.NET, італійський виробник побутової техніки Ariston вирішив повернутися в Росію після того, як президент РФ Владімір Путін скасував рішення щодо націоналізації компанії.