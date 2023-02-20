Європейський Союз запускає проект «Цифрова трансформація для України» (DT4UA) та виділяє на його реалізацію 17,4 млн євро. Про це повідомили у Мінцифри.

Фінансування від ЄС скерують за чотирма напрямками, зокрема, на розвиток цифрових послуг та застосунку «Дія», вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами, розвиток інфраструктури електронної ідентифікації відповідно до регламенту ЄС eIDAS; і розвиток системи електронного управління, що дозволить прозоро розглядати кримінальні справи.

Проект DT4UA впроваджуватиме Мінцифри спільно з Естонською академією електронного управління. Вона вже раніше долучалась до втілення проектів із електронного врядування та кібербезпеки в Україні.

У Мінцифри уточнили, що з 2016 року Євросоюз виділив на цей напрям понад 51 млн євро.

Зазначимо, що Україна планує долучитись до цифрового безвізу та інтегруватись у цифровий ринок ЄС. У грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства ЄС у галузі електронної ідентифікації.