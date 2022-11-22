Кабінет міністрів схвалив постанову, що дозволить українцям використовувати свій кваліфікований електронний підпис (КЕП) у Європейському Союзі. Відповідну постанову затвердили у вівторок, 22 листопада.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що таким чином українці зможуть використовувати свій КЕП для отримання певних послуг у країнах ЄС. Натомість Європейський електронний підпис буде визнаний в Україні

«Зараз багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та нашим бізнесам отримувати певні послуги чи ідентифікувати свою особу значно простіше», – повідомили у Мінцифри й додали, що процес взаємовизання цифрових підписів між Україною та ЄС – довготривалий, однак експериментальний проект дозволить вирішити нагальні потреби у галузі електронних послуг до укладення угоди з ЄС.