Європейський Союз виділив Україні транш на 600 млн євро. Кредит піде на забезпечення макрофінансової стабільності країни. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Там зазначено, що Європейська Комісія від імені ЄС сьогодні виплатила Україні 600 млн євро за програмою макрофінансової допомоги, пов'язаною з Covid-19.

Україна є сьомою країною, яка отримала таку виплату. Загальний пакет виплат становить 3 млрд євро для десяти країн.

«Ця виплата сприятиме макрофінансовій стабільності в Україні, дозволяючи їй розподіляти ресурси для пом'якшення серйозних негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що виплату здійснюють після узгодження Меморандуму про взаєморозуміння цього літа та його ратифікації в середині вересня.

Також вплинуло відновлення зобов’язань України продовжувати співпрацю в межах програми МВФ протягом останніх тижнів та прихильності до політичної програми, погодженої з ЄС.