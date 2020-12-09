Євросоюз виділив Україні 600 млн євро на подолання коронавірусної кризи
Виплата дозволить пом'якшити серйозні наслідки пандемії коронавірусу
Європейський Союз виділив Україні транш на 600 млн євро. Кредит піде на забезпечення макрофінансової стабільності країни. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.
Там зазначено, що Європейська Комісія від імені ЄС сьогодні виплатила Україні 600 млн євро за програмою макрофінансової допомоги, пов'язаною з Covid-19.
Україна є сьомою країною, яка отримала таку виплату. Загальний пакет виплат становить 3 млрд євро для десяти країн.
«Ця виплата сприятиме макрофінансовій стабільності в Україні, дозволяючи їй розподіляти ресурси для пом'якшення серйозних негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу», – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що виплату здійснюють після узгодження Меморандуму про взаєморозуміння цього літа та його ратифікації в середині вересня.
Також вплинуло відновлення зобов’язань України продовжувати співпрацю в межах програми МВФ протягом останніх тижнів та прихильності до політичної програми, погодженої з ЄС.