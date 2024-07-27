Країни, які потрапили під процедуру, мають врегулювати дефіцит бюджету протягом семи років

Європейський союз ініціював процедуру надмірного дефіциту бюджету проти семи країн-членів ЄС. Рішення ухвалили 26 липня, повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Процедура надмірного дефіциту покликана змотивувати країни здійснити коригувальні дії та уникати дефіциту у своїх бюджетах. Мета процедури полягає в підтримці низького рівня державного боргу або зменшення великого боргу до прийнятного рівня.

До процедури надмірного дефіциту Євросоюз вніс такі країни:

Францію (-5,5%),

Італію (-7,4%),

Угорщину (-6,7%),

Бельгію (-4,4%),

Польщу (-5,1%),

Словаччину(-4,9%),

Мальту (-4,9%).

Крім того, Євросоюз залишив у процедурі надмірного дефіциту Румунію, яка з 2020 року не змогла вжити ефективних заходів для його коригування та залишилась із дефіцитом -6,6% від базового значення.

«Дефіцит країн не повинен перевищувати 3% їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП), а їхній борг не повинен перевищувати 60% їхнього ВВП. Усі країни-члени повинні поважати ці еталонні значення Договору», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Для коригування бюджетів у країн буде від чотирьох до семи років. Наприкінці 2024 року Єврорада запропонує ухвалити рекомендації для ефективних заходів з регулювання дефіциту бюджету.