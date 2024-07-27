Євросоюз запустив процедуру надмірного дефіциту бюджету в семи країнах
До процедури включили Францію, Італію та Угорщину
Європейський союз ініціював процедуру надмірного дефіциту бюджету проти семи країн-членів ЄС. Рішення ухвалили 26 липня, повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
Процедура надмірного дефіциту покликана змотивувати країни здійснити коригувальні дії та уникати дефіциту у своїх бюджетах. Мета процедури полягає в підтримці низького рівня державного боргу або зменшення великого боргу до прийнятного рівня.
До процедури надмірного дефіциту Євросоюз вніс такі країни:
- Францію (-5,5%),
- Італію (-7,4%),
- Угорщину (-6,7%),
- Бельгію (-4,4%),
- Польщу (-5,1%),
- Словаччину(-4,9%),
- Мальту (-4,9%).
Крім того, Євросоюз залишив у процедурі надмірного дефіциту Румунію, яка з 2020 року не змогла вжити ефективних заходів для його коригування та залишилась із дефіцитом -6,6% від базового значення.
«Дефіцит країн не повинен перевищувати 3% їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП), а їхній борг не повинен перевищувати 60% їхнього ВВП. Усі країни-члени повинні поважати ці еталонні значення Договору», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Для коригування бюджетів у країн буде від чотирьох до семи років. Наприкінці 2024 року Єврорада запропонує ухвалити рекомендації для ефективних заходів з регулювання дефіциту бюджету.