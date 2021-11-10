Олександр Смик здобув перемогу в особистому заліку у ваговій категорії до 41 кг

Збірна команда Львівщини виборола перемогу на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків до 13 років. Змагання відбувалися у Коломиї на Івано-Франківщині. В особистих змаганнях у ваговій категорії до 41 кг чемпіонський титул здобув Олександр Смик. Також цей атлет із Жидачева виборов золото у поштовху та бронзу в ривку.

«Срібним призером у ваговій категорії до 34 кг також став атлет із Жидачева Артем Майкут. Він виборов ще й мале золото у ривку. Віце-чемпіоном став і львів'янин Віталій Сорока у ваговій категорії до 45 кг, який також здобув мале срібло у ривку. Бронзовим призером у ваговій категорії до 34 кг став ще один богатир із Жидачева Дмитро Єсін», – повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської облдержадміністрації.

Фото обласної федерації важкої атлетики

У змаганнях серед дівчат бронзові нагороди у сумі, ривку та поштовху у ваговій категорії до 32 кг здобула єдина представниця команди, львів'янка Вікторія Футрик.

Також у десятку найкращих у різних вагових категоріях потрапили представники Жидачева: Денис Вінтонів (фінішував п’ятим у ваговій категорії до 38 кг), Максим Площанський, Владислав Підлужний та Володимир Янкевич (у різних вагових категоріях опинилися на 7 позиції). Гліб Марців із Зимної Води фінішував тринадцятим. А у ваговій категорії понад 73 кг за крок до перемоги зупинився ще один важкоатлет із Самбора Василь Лисак.

Зазначимо, що друге місце на чемпіонаті посіла команда Закарпаття, третє – Дніпропетровщини.