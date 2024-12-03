У проєкті, який зареєстрували в ЮНЕСКО, представлені писанки зі всіх регіонів України

У вівторок, 3 грудня, на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, яка відбулася у Парагваю, українську писанку внесли до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій повідомила, що це перший міжнародний елемент від України, який зареєстрували спільно з Естонією. Номінація має назву «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць».

«У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці – носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи залишаємось незламними. Включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО тому доказ. Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об’єднує», – сказав міністр культури Микола Точицький.

Українська делегація у Парагваю. Фото Мінкульту

Робота над номінацією розпочалася 2017 року після зустрічі представників Мінкульту з українською діаспорою в Естонії. Основу номінації «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць» становлять три елементи:

«Українська писанка: традиція і мистецтво», що об’єднує спільноти з усіх областей України;

«Традиція гуцульської писанки»;

«Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць», що включений до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.

У Мінкульті додають, що репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства включає 611 елементів, що відповідають п'ятьом регіонам і 140 державам-учасницям Конвенції. Від України у 2013 році до списку включили традиції петриківського розпису, у 2019 році – косівську кераміку, а 2021 року – кримськотатарський орнамент Орьнек.