Писанка з Бойківщини, початок XX століття

У Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України вперше оцифровують автентичні писанки кінця ХІХ – початку XX століть. Результатом роботи буде інтерактивний сайт із зображеннями та детальними описами 250 пам'яток, для 50 з яких створять 3D-моделі. Проєкт «Українська писанка в європейському культурному просторі» представлять у жовтні.

Колекція писанок львівського Музею етнографії налічує майже 13 тис. експонатів і є однією з найбільших та найдавніших в Україні. Найдавніші писанки в колекції походять з Опілля та Поділля й датуються 1882 та 1891 роками. Раніше до колекції мали доступ лише дослідники та музейні працівники, але у жовтні всі охочі зможуть побачити раритетні писанки з 12 етнографічних регіонів України.

«Шкаралупа писанок є не лише чутливою до механічних пошкоджень, а й має здатність до саморуйнування внаслідок температурного режиму. Тому важливо зафіксувати стан цих пам'яток, щоб зберегти для наступних поколінь унікальні автентичні вироби, підкреслити силу творчої думки й талант народних майстрів», – розповіла зберігачка фонду «Писанка» Валентина Теслюк.

Каталог проєкту «Українська писанка в європейському культурному просторі» створять двома мовами – українською та англійською. Керівником проєкту є заступник директора з наукової роботи Інституту народознавства та кандидат мистецтвознавства Андрій Клімашевський. 3D-моделювання виконують Олег Разінков і Роксолана Разінкова, а за інтерактивний сайт відповідальний Олекса Піджарий. Оцифровують писанки за підтримки Українського культурного фонду.