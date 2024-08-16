Дуб Сковороди вцілів після ракетного удару

Літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині, який у травні 2022 року ракетним ударом знищили російські війська, запустив віртуальні екскурсії. Проєкт «Музей майбутнього» пропонує онлайн-маршрути, кожен з яких має тематичну спрямованість.

Зараз на сайті музею доступні два онлайн-маршрути – «Сковорода садівник» та «Сковорода друг». До кінця серпня планують відкрити ще один напрямок «Сковорода серцелюб».

«Маршрути дозволяють дізнатися більше про життя поета, познайомитись з символом музею – дубом, під яким любив відпочивати Сковорода і який вцілів після російського ракетного удару, а також зробити передзамовлення на “Жолудь Сковородуба”, який потім можна буде виростити самостійно та навіть написати листа Григорію Савичу і отримати від нього відповідь», – розповіли 16 серпня у МКІП.

Маршрут «Сковорода садівник» у цікавому форматі розповідає біографію філософа та про дуб, під яким він любив відпочивати. Це дерево стало одним із ключових символів музею. Окрім цього, відвідувачі можуть зробити передзамовлення на «жолудь Сковородуба», який потім можна буде виростити самостійно.

«Плоди мудрості, як і жолуді, краще збирати восени, тож ви за бажання можете зібрати їх із нами на початку вересня, бережно запакувати та надіслати по всьому світу — так ви власноруч відкриєте посольства музею Григорія Савича біля себе. Пам’ятайте, що стіни йому зовсім не потрібні, щоб бути присутнім», – закликають у музеї.

Віртуальний маршрут музеєм Сковороди

Маршрут «Сковорода друг» розповідає історію міцної дружби педагога зі своїм учнем Михайлом Ковалинським. На цій сторінці можна написати листа Григорію Савичу та отримати безпосередньо відповідь від нього.

«Незвичний спосіб його думок, навчання й життя швидко привернув до нього увагу всієї громади. Він одягався пристойно, але просто; його їжа складалась із зілля, плодів, молочних приправ, а споживав він її ввечері після заходу сонця; м’яса й риби не їв не з марновірства, а за своєю внутрішньою схильністю; для сну виділяв зі свого часу щонайбільше чотири години на добу; вставав до зорі й, коли дозволяла погода, завжди ходив пішки за місто прогулятися на свіжому повітрі й у садах; повсякчас веселий, бадьорий, легкий, рухливий, стриманий, цнотливий, усім задоволений, благодушний, найнижчий перед усіма, охочий до слова там, де не змушуваний був говорити; схильний із усього виводити повчання; поштивий до людей усякого стану; відвідував недужих, потішав смутних, ділив останнє з бідняками, обирав і любив друзів за їхнім серцем», – писав про Сковороду Ковалинський.

Парк та ставок біля музею Сковороди на Харківщині (фото музею)

Протягом серпня музей планує відкрити ще один напрямок – «Сковорода серцелюб», який залучатиме відвідувачів не тільки до духовної взаємодії з мислителем, а й до добрих справ.

«Тепер цей музей – без часу і простору. Музей, що втратив форму, але не втратив змісту. Музей, що збереже ідеї, труди і мрії, погляди й настанови. Тепер будь-хто зможе прогулятися стежками будь-коли та будь-де», – пишуть у музеї.

Нагадаємо, 6 травня 2022 року внаслідок російського обстрілу знищено музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині. Внаслідок прямого влучання російської ракети загорілася будівля літературно-меморіального музею. Це був маєток XVIII ст., де останні роки свого життя працював Сковорода, біля нього його і поховали.