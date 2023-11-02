Росія масово знищує культурну спадщину України, натомість сама є членом пам'яткоохоронних організацій

ЮНЕСКО оприлюднила новий список із 55 креативних міст світу, серед яких є російський Великий Новгород. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до організації із проханням виправити цю помилку в контексті агресії РФ проти України та розв’язаної війни.

31 жовтня на офіційному сайті ЮНЕСКО з’явився перелік із 55 новими містами, що приєдналися до мережі креативних міст ЮНЕСКО.

«У Всесвітній день міст 55 міст приєдналися до мережі креативних міст ЮНЕСКО (UCCN) після того, як їх визначила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле. Нові міста були відзначені за їхню прихильність до використання культури і творчості як частини стратегій розвитку, а також за демонстрацію інноваційних практик у міському плануванні, орієнтованому на інтереси людини», – зазначено у повідомленні.

Загалом ця мережа налічує 350 міст у понад 100 країнах світу, які представляють сім сфер: ремесла та народне мистецтво, дизайн, кіно, гастрономія, література, медіа-мистецтво та музика. У новому списку серед 55 міст у категорії «музика» є російський Великий Новгород.

Міністерство культури та інформаційної політики України поки не відреагувало на цей факт. Натомість міський голова Львова Андрій Садовий закликав підтримати ініціативу і публічно вимагати від ЮНЕСКО виключити зі списку міста країни-агресора.

«617-й день повномасштабного вторгнення Росії. Агресор продовжує щодня вбивати українців, обстрілює українські міста, знищує пам’ятки історичної спадщини. Тим часом ЮНЕСКО оприлюднює новий список креативних міст світу. І серед півтисячі міст у цьому переліку ми бачимо російський Великий Новгород. Я не вірю, що зараз про це пишу, не вірю, що все це взагалі можливо. Якась абсолютна байдужість і сліпота. Я вже звернувся до керівництва організації з вимогою виправити цю помилку. Прошу підтримати ініціативу і зупинити це прикре самогубство», – написав Андрій Садовий 2 листопада.

Серед українських міст до мережі креативних міст входять Львів (2015), Одеса (2019) та Харків (2021).

«Ця мережа є потужною платформою культурної дипломатії. Те, що російське місто Великий Новгород було включене до мережі креативних міст саме зараз, до мережі, у якій є щодня обстрілюваний Росією Харків, показує, що ЮНЕСКО намагається нормалізувати ситуацію, прикриваючи це культурою», – пояснила керівниця львівського офісу «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» Богдана Брилинська на з’їзді міст літератури ЮНЕСКО у Німеччині.

ЮНЕСКО – міжнародна організація, спеціалізована установа ООН, яка працює у галузі освіти, науки, культури, охороні пам’яток. Налічує 194 країни. Україна є членом ЮНЕСКО від 1954 року. Представники ЮНЕСКО моніторять в Україні пошкоджені та втрачені внаслідок російських обстрілів пам’ятки. Генеральна директорка ЮНЕСКО торік нагадала міністру закордонних справ РФ Лаврову про зобов’язання країн, які ратифікували конвенцію, спрямовану на захист культурної спадщини під час збройного конфлікту. Координаторка ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі пояснила ZAXID.NET, що припинити членство будь-якої країни в ЮНЕСКО можна лише, якщо вона виключена з ООН.