З 1 грудня юридичні особи сплачуватимуть за електроенергію лише онлайн

На це підприємства, установи та організації матимуть три дні

ЕкономікаЮлія Девда, 5 червня, 17:18 7780

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З 1 грудня 2018 року ПрАТ «Львівобленерго» змінює порядок подання показників для юридичних споживачів. Одним із нововведень є те, що дані за використану електроенергію клієнти подаватимуть упродовж трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця, тобто із 1 до 3 числа включно. Про це на прес-конференції, де обговорювали зміни щодо подачі показників електроенергії для підприємств, установ та організацій, повідомив директор із маркетингу ПрАТ «Львівобленерго» Андрій Скрипник.

«Раніше кожен юридичний споживач мав свій розрахунковий день: це могло бути 10, 12, 17 або будь-яке інше число місяця. Відтак із 1 грудня ми запровадимо розділену роботу ПрАТ «Львівобленерго», утворивши розподільчу організацію, яка обслуговуватиме електричні мережі, тобто, дроти й розрахункові лічильники, а також постачальника, що буде займатися тарифікуванням та продажем електричної енергії», – пояснив Андрій Скрипник.

Раніше юридичні споживачі подавали показники особисто. Від 1 грудня це можна буде зробити лише через «Персональний кабінет». Зараз сервісом користуються понад 10 тисяч клієнтів.

«За допомогою цього онлайн-сервісу можна подати показники за спожиту електроенергію, побачити кількість такої використаної. Складності тут немає: клієнтові треба просто сісти, уважно прочитати правила, зареєструватися і в розрахунковий період подати відповідні дані», – пояснив заступник начальника відділу розрахунків та договорів ПрАТ «Львівобленерго» Зіновій Дзюрко.

Натомість тим, хто не користуватиметься «Персональним кабінетом», електроенергію нарахують за середньодобовим споживанням. Проте такий розрахунок може не відповідати дійсності. Зазначимо, що зміни у відносинах клієнтів та енергопостачальників – початок нововведень, які очікують споживачів у зв'язку з реформуванням енергетики та впровадженням ряду нових законів.

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