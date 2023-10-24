Ідеться про озброєння для 80-ї ОДШБ

Львівська обласна військова адміністрація виділила 3 млн 275 тис. грн для потреб 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА.

За ці кошти закуповуються ручні гранатомети, частина з яких вже надійшла на озброєння бригади.

Раніше з обласного бюджету на 40 млн грн профінансували закупівлі дронів та антидронного обладнання для восьми військових підрозділів Львівської області.

За даними львівського активіста Святослава Літинського, Львівська ОВА у 2022 році витратила на допомогу військовим частинам 26 млн грн – 0,37% обласного бюджету, а у 2023 році планує витратити 96 млн грн – 1,37%. Святослав Літинський уточнив ZAXID.NET, що аналізував видатки з обласного бюджету в межах програми «Безпечна Львівщина», які передбачені безпосередньо на військові частини.

Оскільки допомога армії не збільшилася, волонтер та його однодумці продовжуватимуть акції протесту «Спочатку дрони, потім стадіони!» під ЛОВА.

Додамо, що з міського бюджету Львова до кінця цього року планують витратити на підтримку ЗСУ 1,85 млрд грн (або 16% міського бюджету). Більшу частину коштів вже витратили упродовж року на дрони та інші необхідні на фронті речі.