Гроші підуть на поповнення фондів бібліотек, проведення у школах мовно-виховних заходів тощо

Депутати Ужгородської міської ради затвердили програму розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя на 2026-2028 роки. Рішення ухвалили на сесії 13 листопада.

Як йдеться в документі, розробленому керівницею управління освіти Ужгорода Наталією Баранюк, у мовно-інформаційному просторі України продовжує домінувати російська, що створює передумови до перетворення державної мови на суржик, мішанину українських та російських слів та кальок.

«Не дивлячись на досягнення Ужгородської громади у питанні розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя є необхідність у посиленій активізації процесу щодо використання державної мови у різних сферах життя людини», – зазначено у проєкті рішення.

За 3 роки на розвиток української мови в Ужгороді витратять понад 4,8 млн грн. Гроші підуть зокрема, на поповнення фондів бібліотек творами національної та світової художньої літератури, виданих українською мовою, проведення у закладах освіти мовно-виховних заходів, театралізованих мовних свят, літературних вечорів та ранків, а також поліпшення матеріально-технічної бази кабінетів української мови та літератури закладів освіти.

Нагадаємо, за результатами останнього перепису населення, проведеного у 2001 році, 77% ужгородців назвали рідною мовою українську, 12% – російську, 7% – угорську, 1% – словацьку та ромську.