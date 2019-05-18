З екс-нардепа Лозінського достроково зняли судимість за вбивство людини

Колишній народний депутат під час суду, 2010 рік

Дніпровський районний суд Києва зняв судимість із колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Блоку Юлії Тимошенко» Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя села у Кіровоградській області Валерія Олійника.

Відповідну ухвалу суду від 6 травня оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень України. Агентство «Українські новини» стверджує, що в рішенні йдеться про Лозінського, який подав клопотання про дострокове зняття судимості через закінчення половини реально відбутого строку ув'язнення.



Екс-депутат заявив, що хоча чинне законодавство забороняє дострокове зняття судимості з осіб, засуджених за тяжкі злочини, але він не потрапляє під дію цієї норми, оскільки її ухвалили після його вироку.



Прокурор у судовому засіданні заперечував задоволення клопотання, проте суд став на бік екс-депутата, зазначивши, що той після звільнення займається створенням нових підприємств у сфері сільського господарства, зарекомендував себе лише із позитивного боку, надавав волонтерську допомогу українській армії, сім'ям загиблих у зоні АТО та у війні в Афганістані.



Як зазначене в ухвалі, Лозінський своєю зразковою поведінкою довів своє виправлення, що дає змогу достроково зняти з нього судимість. Рішення суду нараз не набуло чинності, ще триває термін для подання апеляції.



Нагадаємо, 20 квітня 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років ув'язнення за участь у вбивстві Василя Олійника, яке сталося 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області. Пізніше термін ув'язнення скоротили до 10 років. Лозінський мав перебувати у в'язниці до 1 березня 2020 року.



У червні 2014 року стало відомо, що Лозінського за станом здоров'я відпустили з колонії. Опісля міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що Лозінського затримала група карного розшуку і повернула в Бориспільську виправну колонію №119.

24 червня 2014 року Апеляційний суд Київської області скасував рішення суду про звільнення Лозінського через хворобу. Проте наприкінці лютого 2016 року Бориспільський райсуд підтвердив, що Лозінського може бути звільнено умовно-достроково.



У квітні 2016 року Апеляційний суд Києва підтвердив законність дострокового звільнення екс-нардепа. 7 квітня 2016 року Лозінський залишив Бориспільську колонію. Проте за рік Вищий спеціалізований суд України задовольнив касаційну скаргу прокуратури та скасував ухвалу Апеляційного суду Київської області, завдяки якій колишній народний депутат Віктор Лозінський, засуджений за вбивство, вийшов на свободу.